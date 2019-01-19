Парижский бал Баку и Еревана

Станислав Тарасов, , 17:58 — REGNUM

После встречи в Париже глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зохраба Мнацаканяна сложилась ситуация, о которой сказано «закончен бал, погасли свечи, дворецкий подал экипаж». И не потому, что «танцоры» оставили огромное впечатление от своего виртуозного исполнительского дипломатического мастерства, а потому, что оркестр продолжает играть, в то время, как за кулисами «балетмейстеры» продолжают давать указания, хотя мало кто знает итоги исполненных дипломатических «па», но уверяют всех в том, что исполнители находятся уже в положении глиссад — специального движения, суть которого подготовка перед прыжком.

Действительно, по итогам парижской встречи пресс-службы МИД Азербайджана и Армении выступили с очень позитивными заявлениями, что произошло фактически впервые за очень долгое время. Европейский союз усмотрел в парижской встрече «позитивный сигнал для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта». Отреагировал президент США Дональд Трамп, который в поздравительном письме Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении, отметил, что «мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы будет способствовать этим усилиям». Не остался в стороне даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который приветствовал встречу между министрами. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о контактах сопредседателей Минской группы от России, Франции и США с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Он заявил следующее:

«В этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который обрел черты застарелого, но который, конечно, поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества, в том числе и сопредседателей».

Правда, при этом Лавров произнес загадочную фразу. По его словам, «прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки». И выразил надежду на то, что «и армянская сторона ответит взаимностью». Правда, остается неясным, на каком направлении и в чем именно Баку проявляет готовность «искать развязки» и какая именно «взаимность» ожидается от Еревана. В чем же дело и почему мировое сообщество стало со своей стороны ретранслировать позитивные импульсы в сторону перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта? Пока на поверхности лежит одно: достижение на парижской встречи глав МИД Азербайджана и Армении осознание «принятия конкретных мер по подготовке населения к миру».

Любой грамотный конфликтолог укажет, что о таких конкретных мерах разговор начинается только тогда, когда принято какое-то решение и стоит вопрос о его практической реализации. Только такой ход событий создает материал для соответствующего переориентирования, направленного на формирование убежденности в необходимости отказа от деструктивного участия в конфликте. Эти методы могут быть политическими, информационными, административными, социально-психологическими или смешанными. Но в данном случае о каком-либо решении, касающегося урегулирования конфликта, не сообщается. Поэтому на этом направлении можно выстраивать любой ряд действий, наработанных практикой: обмен территории на мир, экономическая или иная уступка в обмен на получение льгот, определение нового статуса определенной этнической группы. Помимо того, у населения конфликтующих стран не должно создаваться ощущение «выиграл — проиграл», в основе должна лежать другая формула — «выиграли все».

Опять-таки (в теории) меры подготовки к миру должны предусматривать образование совместных наблюдательных комиссий, постов наблюдения, отвод участвующих в конфликте вооруженных формирований, создание зоны разделения и зон ответственности миротворческих сил, организация работы единого пресс-центра для объективного информирования общественности о происходящих событиях. И, конечно, интенсивно проводимая постоянная переговорная работа по дипломатическим и иным государственным каналам. Однако обозначенный набор мер без привязки к конкретному решению базового уровня реализовать невозможно. В этой связи известный британский политолог Томас де Ваал констатирует следующее:

«Внезапно изменилась атмосфера в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это очень позитивное заявление. Теперь пришло время приступить к работе, привлечь больше заинтересованных сторон, начать дебаты по сложным вопросам в обществе».

Но это следующий, второй компонент. А где первый? Увы, в парижском заявлении глава МИД Азербайджана и Армении, а также Минской группы ОБСЕ об этом ничего не сказано. Сегодня. Хотя может быть сказано завтра, ведь продолжают работать договоренности в Душанбе между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Пашиняном о снижении напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон, что является признаком рождения между ними политического доверия, налицо повышенная дипломатическая активность вокруг нагорно-карабахского конфликта. Может быть, мы скоро узнаем, что лежит на столе Мамедъярова и Мнацаканяна, какой документ они подготовят к саммиту Алиев — Пашинян и получим возможность более точнее предугадывать дальнейшее развитие событий.

А пока будем слушать бальную музыку, оркестровка которой продолжает писаться втихаря.