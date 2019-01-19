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Трамп рассказал о своих достижениях на посту президента

Политика

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 года

Вашингтон, 19 января 2019, 17:48 — REGNUM  В США за два года на посту президента ни один политик не сделал столько, сколько действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сам глава государства написал на странице в соцсети Twitter.

«Не было (в США) другого такого лидера, которому удалось бы достичь большего во время первых двух лет на этом посту», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США. Инаугурация Трампа состоялась 20 января в Вашингтоне.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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