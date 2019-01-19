Депутат Госдумы предложил списать всем жителям РФ невозвратные долги

Москва, , 16:45 — REGNUM Невозвратные долги за услуги ЖКХ по примеру Чечни можно списать во всех регионах Российской Федерации. Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный радиостанции «Говорит Москва».

«Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов… то, безусловно, это надо делать по всей стране», — сказал Куринный.

По его словам, невозвратные коммунальные долги нельзя взыскать даже в судебном порядке. Депутат напомнил, что при обращении в суд долги, которым больше трех лет, будут списаны из-за истекшего срока давности.

По его словам, должников можно заставить пройти «огромные судебные процессы», а можно просто «принять решение» и списать невозвратные долги.

Как передавало ИА REGNUM, ранее отделение «Газпрома» в Чечне обязали списать задолженность жителей республики за газ в размере более 9 млрд рублей. Такое решение принял Заводской районный суд Грозного.

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