Япония обратилась к США за помощью в разрешении конфликта с Южной Кореей

Сеул, , 17:15 — REGNUM Ещё один конфликт между Японией и Южной Корее продолжает набирать обороты: в декабре эсминец ВМФ Республики Корея направил излучение радиолокационной установки на японский разведывательный самолёт, что было расценено как акт агрессии, так как такие действия, как правило, производятся во время наведения систем ПВО. Обсуждение данного инцидента продолжается уже больше месяца, и теперь Япония обратилась к США за поддержкой, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Ещё 16 января Вашингтон посетил министр обороны Японии Такеши Ивайя, где он встретился с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом. Известно, что стороны обсудили конфликт между Токио и Сеулом, и Такеши Ивайя обратился с просьбой посодействовать его разрешению.

Ситуация осложняется тем, что и Южная Корея, и Япония являются ключевыми союзниками США в регионе, и Вашингтону приходится лавировать между интересами обеих стран, не занимая чью-либо сторону. Источник «Чосон Ильбо» в госдепартаменте США сообщил, что американская сторона понимает полную картину произошедшего и настаивает на скорейшем решении конфликта на основе международного права.