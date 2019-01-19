Суд США требует от КНДР 500 млн долларов за смерть студента

Пхеньян, , 16:44 — REGNUM Американский суд столичного округа Колумбия направил властям Северной Кореи письмо с требованием выплатить 500 миллионов долларов семье погибшего студента Отто Уормбиера. Суд принял соответствующее решение ещё в декабре 2018 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Американский студент посетил Пхеньян в 2015 году, однако совершил серьезное, согласно местным законам, преступление — украл пропагандистский плакат, висевший в отеле. За это он был приговорён к 15 годам каторги. По истечении 17 месяцев его выдали представителям США, однако состояние Отто Уормбиера было критическим — он находился в коме. Через шесть дней после возвращения на родину он скончался не приходя в сознание. Родители Отто Уормбиера подали в суд на КНДР, требуя компенсации в 1,1 млрд долларов.

Письменное решение суда было передано курьеру службы DHL и адресовано лично министру иностранных дел Ли Ён Хо. Ожидается, что письмо прибудет в Пхеньян до конца января. Впрочем, шансов на то, что КНДР согласится выплатить эту сумму практически нет.