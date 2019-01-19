Председатель генассамблеи ООН поблагодарила Пакистан за помощь Афганистану

Исламабад, , 20:10 — REGNUM 18 января председатель генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноза провела встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, дипломат дала высокую оценку усилиям Пакистана по восстановлению мира в Афганистане, а именно по организации переговоров и содействию представителю США Залмаю Халилзаду.

Имран Хан обратил внимание Марии Фернанды Эспинозы на многочисленные нарушения прав человека в индийском Кашмире, которые нашли отражения в докладе Комиссара ООН по правам человека. Премьер-министр Пакистана призвал как можно скорее сформировать специальную комиссию ООН по расследованию инцидентов. Кроме того, Имран Хан воспользовался случаем, чтобы выразить глубокую озабоченность Пакистана карикатурами на Пророка Мухаммеда, которые, по словам премьер-министра, оскорбляют религиозные чувства мусульман.