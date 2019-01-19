Пакистан и Оман провели военно-морские учения в Аравийском море

Исламабад, , 17:13 — REGNUM Специальная боевая группа ВМС Пакистана провела совместные военно-морские учения с Королевскими ВМФ Омана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на пресс-релиз ВМС Пакистана, в состав специальной боевой группы вошли ракетный корабль «Шахджахан», подводная лодка «Саад», а также быстроходные боевые корабли «Куват» и «Азмат». Учения «Тамар Аль-Таиб» проводятся поочередно в территориальных водах Пакистана или Омана. На этот раз флоты отрабатывали взаимодействие в территориальных водах Омана.

Цель совместных учений, которые проводятся с 2002 года — добиться слаженности действий в Аравийском море и укрепить безопасность судоходства в регионе.