Трое индийских солдат убиты в перестрелке на линии контроля в Кашмире

Исламабад, , 17:03 — REGNUM 18 января в секторах Котхетера и Хуирата на Линии контроля в Кашмире произошла перестрелка, в ходе которой было убито трое индийских военнослужащих.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу вооруженных по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил, индийские военные первыми нарушили режим прекращения огня на Линии фактического контроля, причем нарушение также фиксировалось днем ранее. Пакистанские войска ответили на огонь с индийской стороны, что привело к потерям в рядах индийских военных.

В последние месяцы на Линии контроля в Кашмире случаи нарушения режима прекращения огня участились. За прошедший 2018 год пакистанская сторона насчитала около 330 случаев нарушения с индийской стороны.