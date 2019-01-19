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Трое индийских солдат убиты в перестрелке на линии контроля в Кашмире

Политика

Индийские и пакистанские войска вступили в перестрелку на Линии контроля в Кашмире

Исламабад, 19 января 2019, 17:03 — REGNUM  18 января в секторах Котхетера и Хуирата на Линии контроля в Кашмире произошла перестрелка, в ходе которой было убито трое индийских военнослужащих.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу вооруженных по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил, индийские военные первыми нарушили режим прекращения огня на Линии фактического контроля, причем нарушение также фиксировалось днем ранее. Пакистанские войска ответили на огонь с индийской стороны, что привело к потерям в рядах индийских военных.

В последние месяцы на Линии контроля в Кашмире случаи нарушения режима прекращения огня участились. За прошедший 2018 год пакистанская сторона насчитала около 330 случаев нарушения с индийской стороны.

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Зарубежная хроника
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