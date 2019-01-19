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Экс-президент Пакистана Зардари: премьер-министр «не досидит» свой срок

Политика

Асиф Али Зардари назвал Имрана Хана «случайным премьер-министром»

Экс-президент Пакистана Зардари: премьер-министр «не досидит» свой срок
Иллюстрация: Un.org
Асиф Али Зардари

Исламабад, 19 января 2019, 18:28 — REGNUM  Бывший президент Пакистана и председатель оппозиционной Пакистанской народной партии Асиф Али Зардари в своем выступлении в провинции Синд раскритиковал действующего премьер-министра страны Имрана Хана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Зардари назвал Имрана Хана «случайным премьер-министром» и заявил, что его правительство может не завершить свой пятилетний срок. По мнению экс-президента, правящая партия «Движение за справедливость» пришла к власти «с ложным мандатом» и совершенно не умеет управлять страной.

Зардари также обвинил правительство в стремительном росте цен на топливо, инфляции и нынешнем экономическом кризисе. По словам политика, в провинции Синд, где у власти находится его Национальная партия, зреет заговор, однако, по его мнению, народ провинции не поддастся на происки официального Исламабада.

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Зарубежная хроника
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