Суббота, 19 Января 2019 года
19:23:30 МСК

Пакистан недоволен сельскохозяйственным протекционизмом Афганистана

Политика

25% пошлина на ввоз пакистанского картофеля ударила по фермерам

Исламабад, 19 января 2019, 19:23 — REGNUM  Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана выразило недовольство протекционистскими мерами Афганистана по отношению к сельскохозяйственной продукции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министерство созвало совещание представителей всех провинций Пакистана, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. 2018 год выдался чрезвычайно урожайным для Пакистана, особенно в заготовке картофеля. Однако поставки в Афганистан стали практически невозможными из-за введения Кабулом 25% пошлины на ввоз картофеля. Избыток продукции гниет на складах, а в Лахоре, столице житницы страны Панджаба, уже много дней проходят массовые забастовки фермеров.

Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана уже обратилось к афганским властям с просьбой снизить пошлину на картофель. Проблемы в торговле с Афганистаном также затрудняют транзит сельскохозяйственных товаров из Пакистана в Центральную Азию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить