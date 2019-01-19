Пакистан недоволен сельскохозяйственным протекционизмом Афганистана

Исламабад, , 19:23 — REGNUM Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана выразило недовольство протекционистскими мерами Афганистана по отношению к сельскохозяйственной продукции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министерство созвало совещание представителей всех провинций Пакистана, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. 2018 год выдался чрезвычайно урожайным для Пакистана, особенно в заготовке картофеля. Однако поставки в Афганистан стали практически невозможными из-за введения Кабулом 25% пошлины на ввоз картофеля. Избыток продукции гниет на складах, а в Лахоре, столице житницы страны Панджаба, уже много дней проходят массовые забастовки фермеров.

Министерство национальной продовольственной безопасности Пакистана уже обратилось к афганским властям с просьбой снизить пошлину на картофель. Проблемы в торговле с Афганистаном также затрудняют транзит сельскохозяйственных товаров из Пакистана в Центральную Азию.