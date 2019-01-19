В Пакистане назначен новый глава Верховного Суда

Исламабад, , 21:10 — REGNUM 18 января в Исламабаде прошла торжественная церемония вступления в должность нового председателя Верховного Суда.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, высшую судебную инстанцию страны вместо ушедшего в отставку Сакиба Нисара возглавил Асиф Саид Хоса. Несмотря на непродолжительный срок, который отведен ему на этом важном посту, Асиф Саид Хоса намерен добиться значительных улучшений в судебной системе страны. По словам судьи, за 327 дней во главе Верховного суда, он хочет ускорить судопроизводство в Пакистане и разрешить многие накопившиеся дела, чему до сего момента мешали финансовые затруднения.

Асиф Саид Хоса известен чрезвычайно высокой скоростью принятия судебных решений. Специальная судебная криминальная комиссия, которую он возглавлял с 2014 года, успела разрешить более 10 тысяч дел.