Пакистанская народная партия выступила против военных трибуналов

Исламабад, , 16:40 — REGNUM 18 января один из лидеров оппозиционной «Пакистанской народной партии» Фархатулла Бабар выступил перед представителями СМИ по поводу внутриполитической ситуации.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Бабар заявил, что его партия однозначно выступает против продления срока полномочия военных трибуналов, которые прекратят свою работу в марте. По словам экс-сенатора, необходимости в военных судах больше нет, так как активность террористов в Пакистане снизилась. «Даже если она не снизилась, то, что суды не смогли сделать за четыре года, им не удастся и за 40 лет», — подытожил Бабар.

Кроме того, по мнению политика, в стране возникла опасная ситуация, когда суды получают военные полномочия, а военные — судебные. Это может привести к неблагоприятным последствиям для демократии в Пакистане.

Правящая партия «Движение за справедливость» и оппозиционная «Мусульманская лига (Наваз)» поддержали идею возобновления полномочий военных судов, введенных в 2015 году для борьбы с терроризмом.