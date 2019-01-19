Норвежский нефтяной директорат опубликовал предварительные итоги 2018 года

Осло, , 16:25 — REGNUM 18 января стали известны предварительные данные о добыче углеводородов Норвегией в 2018 году от Норвежского нефтяного директората (NPD).

Добыча составила 226,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 9,5 млн кубометров нефтяного эквивалента или на 4% ниже показателей 2017 года. В том числе добыча нефти снизилась на 6%, до 86,2 млн кубометров, добыча газа уменьшилась на 2% и составила 121,7 млрд кубометров. Снижение оказалось сильнее, чем ожидалось, связано это, в том числе, и с тем, что некоторые новые месторождения оказались более сложными, чем предполагалось. По итогам прошедшего года было пробурено 53 разведочных скважины общей стоимостью около 25 млрд крон (против 36 скважин за 20 млрд крон в 2017 году).

Согласно планам компаний, в 2019 году будет пробурено примерно такое же количество разведочных скважин, что и в 2018 году. По оценкам NPD, в 2019 году добыча углеводородов снизится еще на 8% и составит 222,3 млн кубометров нефтяного эквивалента, а с 2020 года начнет постепенно расти и к 2022 году будет близка к рекордному 2004 году. Так, в 2020 году добыча нефти и газа, согласно ожиданиям, вырастет до 241,8 млн кубометров (+8,8%), в 2021 году — 250,4 млн кубометров нефтяного эквивалента (+3,4%), в 2022 году — 253,4 млн куб. м н.э. (+1,2%), в 2023 году — 255,8 млн кубометров нефтяного эквивалента (+1%). При этом уже к 2022 году на газ будет приходиться около половины добычи.

Норвегия является важным поставщиком нефти и газа в страны ЕС, доля Equinor (бывшая Statoil) на европейском газовом рынке составляет более 20%.