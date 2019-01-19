Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года

Нью-Дели, , 22:17 — REGNUM Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Выступая на международном симпозиуме по автомобильным технологиям, Нитин Гадкари выразил обеспокоенность растущим влиянием автомобилей на окружающую среду. Он заявил о необходимости «прорыва» в сфере автомобильных технологий, которые бы понизили стоимость экологически чистого топлива. По мнению Нитина Гадкари, наиболее перспективной альтернативой является производство биотоплива из сахарного тростника. Он также подчеркнул, что наиболее существенным препятствием для развития производства сахарного тростника в Индии являются низкие цены на указанный продукт на мировом рынке.

Евро-6 является экологическим стандартом, предназначенные для регулирования содержания вредных веществ выхлопных газах. По данному стандарту выброс углекислого газа автомобилями не должен превышать 130 граммов на километр пути.