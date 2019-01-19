На выборах в индийском Раджастхане отменят образовательный ценз

Нью-Дели, , 23:24 — REGNUM Правительство индийского штата Раджастхан отменит образовательный ценз на выборах в местные органы власти. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Член правительства Раджастхана Парсади Лал Мина заявил, что образовательный ценз не будет применяться по отношению к кандидатам на последующих выборах в муниципальные органы и панчаяты — органы местного самоуправления. Сообщается, что власти штата также намерены продлить сроки проведения квалификационных экзаменов для поступления на гражданскую государственную службу в ведомства штата. Соответствующие законопроекты будут представлены для голосования на следующей сессии законодательной ассамблеи штата.

Минимальные требования к образованию кандидатов на муниципальных выборах в штате Раджастхан были введены в 2015 году прошлым правительством во главе с Васундхарой Радже, лидером местного отделения «Индийской народной партии» (БДП). После прихода к власти в штате «Индийского национального конгресса» (ИНК) местное население неоднократно устраивало демонстрации с призывами отменить указанный образовательный ценз.