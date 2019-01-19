«Нафтогаз» не намерен менять позицию на встрече по украинскому транзиту

Киев, , 16:21 — REGNUM 18 января глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил о позиции, которую будет отстаивать на предстоящей 21 января трехсторонней встрече с представителями Еврокомиссии и России.

По мнению Кобелева, подписывать новый транзитный договор с Газпромом должен не «Нафтогаз», а новая компания-оператор газотранспортной системы Украины (ГТСУ). Еще в 2014 году на Украине был принят закон, разрешающий создание нового оператора, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ, имеется в законе и название новой компании — «Магистральные газопроводы Украины». А. Коболев подтвердил, что в настоящее время «Нафтогаз» проводит подготовку к созданию такой компании, которая должна начать работу с 1 января 2020 года.

При этом Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» о том, чтобы в существующий транзитный договор с Газпромом были внесены изменения, которые позволили бы «Нафтогазу» передать свои права и обязанности по этому контракту третьему лицу без согласия Газпрома.

Исходя из этой информации, становится очевидно, что на предстоящие консультации украинская сторона прибудет с теми же требованиями, которые привозила на встречу, прошедшую в июле 2018 года, чем подтвердит репутацию недоговороспособного участника переговоров. Будет ли результативной новая встреча, предсказать, таким образом, невозможно.