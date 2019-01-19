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В афганской провинции Кандагар убито 28 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны и силами международной коалиции

Кандагар, Афганистан, 19 января 2019, 19:56 — REGNUM  18 января официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны и силами международной коалиции, было ликвидировано по меньшей мере 28 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Маиванд и Наиш провинции Кандагар.

В ходе операции на территории уезда Маиванд Национальными силами безопасности и обороны и силами международной коалиции было уничтожено несколько транспортных средств и единиц оружия.

Военные операции на территории провинции Кандагар связаны с активизацией усилий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по дестабилизации ситуации в регионе.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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