Суббота, 19 Января 2019 года
18:45:08 МСК

Бывший советник по нацбезопасности Афганистана баллотируется в президенты

Политика

Мохаммад Юнус Кануни и Хаджи Мохаммад Мохакик примут участие в выборах вместе с Мохаммадом Ханифом Атмаром в качестве кандидатов в первые и вторые вице-президенты соответственно

Бывший советник по нацбезопасности Афганистана баллотируется в президенты
Иллюстрация: Defense.gov
Президентский дворец. Афганистан

Кабул, 19 января 2019, 18:33 — REGNUM  18 января бывший советник по национальной безопасности Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар официально объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Мохаммад Юнус Кануни и Хаджи Мохаммад Мохакик будут включены в избирательный список бывшего советника по национальной безопасности Афганистана в качестве кандидатов в первые и вторые вице-президенты соответственно.

В официальном заявлении, опубликованном в интернете, заявлено, что 18 января Мохаммад Ханиф Атмар и его кандидаты в вице-президенты официально зарегистрировались в Независимой избирательной комиссии для участия в выборах.

В заявлении Мохаммад Ханиф Атмар написал, что в его жизни было много важных моментов, но сегодня для него по-настоящему исторический день.

Кандидатуру Мохаммада Ханифа Атмара, покинувшего пост советника по национальной безопасности Афганистана в августе прошлого года, поддерживают несколько видных политических деятелей Афганистана, в частности бывший президент страны Хамид Карзай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить