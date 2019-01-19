Бывший советник по нацбезопасности Афганистана баллотируется в президенты

Кабул, , 18:33 — REGNUM 18 января бывший советник по национальной безопасности Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар официально объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Мохаммад Юнус Кануни и Хаджи Мохаммад Мохакик будут включены в избирательный список бывшего советника по национальной безопасности Афганистана в качестве кандидатов в первые и вторые вице-президенты соответственно.

В официальном заявлении, опубликованном в интернете, заявлено, что 18 января Мохаммад Ханиф Атмар и его кандидаты в вице-президенты официально зарегистрировались в Независимой избирательной комиссии для участия в выборах.

В заявлении Мохаммад Ханиф Атмар написал, что в его жизни было много важных моментов, но сегодня для него по-настоящему исторический день.

Кандидатуру Мохаммада Ханифа Атмара, покинувшего пост советника по национальной безопасности Афганистана в августе прошлого года, поддерживают несколько видных политических деятелей Афганистана, в частности бывший президент страны Хамид Карзай.