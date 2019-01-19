Суд в Швейцарии отменил свое решение об аресте активов Газпрома

Москва, , 16:18 — REGNUM 18 января «Нафтогаз» подтвердил сделанное на день ранее заявление Газпрома о том, что суд швейцарского кантона Цуг отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции Газпрома в NordStreamAG (компания, зарегистрированная в этом кантоне и управляющая магистральным газопроводом «Северный поток» и в NordStream 2 AG (компания, зарегистрированная в этом округе и в настоящее время ведущая строительство МГП «Северный поток-2»).

Суд кантона Цуг №, января полностью отменил свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года — тогда были наложены ограничительные меры на акции Газпрома в NordStreamAG и в NordStream 2 AG в Швейцарии и права Газпрома к этим компаниям. Меры были приняты по заявлению «Нафтогаза», пытающегося принудительно исполнить решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Напомним, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж рассмотрел спор компаний по контракту на поставки газа на Украину, а 28 февраля 2018 г. суд принял решение по спору в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По результатам двух разбирательств Газпром оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов США. Газпром в судебном порядке оспаривает это решение, а «Нафтогаз» пытается добиться принудительного взыскания долга с Газпрома через арест активов компании в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Всего «Нафтогаз"инициировал процедуру принудительного взыскания в 6 юрисдикциях. Это является одной из основных причин того, что Газпром не намерен подписывать новый договор о транзите газа через газотранспортную систему Украины, находящуюся в собственности и под управлением «Нафтогаза».

21 января должны состояться трехсторонние консультации представителей России, Украины и Европейской комиссии, на которых стороны попытаются выработать компромиссное решение.