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В афганской провинции Газни полицией предотвращён взрыв

Политика

Самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено сотрудниками полиции этой провинции

Газни, Афганистан, 19 января 2019, 16:20 — REGNUM  Официальный представитель управления по вопросам безопасности в провинции Газни (столица провинции — г. Газни) Ахмад Хан Сират заявил, что в результате операции, проведенной сотрудниками местной полиции, на территории этого региона было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство в мешке на обочине одной из важнейших дорог в провинции.

Официальный представитель управления по вопросам безопасности сказал, что ответственность за попытку организации теракта в провинции лежит на боевиках движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ахмад Хан Сират заверил, что полиция предпримет все необходимые меры, чтобы найти и арестовать террористов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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