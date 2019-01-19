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Министр обороны Индии: женщинам разрешат проходить службу в военной полиции

Политика

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство приняло решение разрешить женщинам проходить службу в подразделениях военной полиции

Нью-Дели, 19 января 2019, 17:09 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство приняло «историческое» решение разрешить женщинам проходить службу в подразделениях военной полиции с целью увеличить их представленность в вооруженных силах страны. Ожидается, что доля женщин, служащих в военной полиции, составит около 20% от общего личного состава.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», министерство обороны Индии планирует вовлекать женщин в реализацию всего спектра задач военной полиции от ведения расследований дел об изнасиловании и сексуальном домогательстве до поддержки армейских подразделений в случае необходимости.

На сегодняшний день военная служба женщин в индийской армии ограничивается отдельными сферами, а именно образованием, медицинским обеспечением, юридическими вопросами и технической поддержкой. Компетенции военной полиции Индии заключаются в надзоре за соблюдением солдатами правил и норм, регулирующих прохождение военной службы, содержание военнопленных, логистическое обеспечение передвижения боевых соединений, а также оказание расширенного содействия подразделениям гражданской полиции по востребованию.

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Зарубежная хроника
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