Министр обороны Индии: женщинам разрешат проходить службу в военной полиции

Нью-Дели, , 17:09 — REGNUM Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство приняло «историческое» решение разрешить женщинам проходить службу в подразделениях военной полиции с целью увеличить их представленность в вооруженных силах страны. Ожидается, что доля женщин, служащих в военной полиции, составит около 20% от общего личного состава.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», министерство обороны Индии планирует вовлекать женщин в реализацию всего спектра задач военной полиции от ведения расследований дел об изнасиловании и сексуальном домогательстве до поддержки армейских подразделений в случае необходимости.

На сегодняшний день военная служба женщин в индийской армии ограничивается отдельными сферами, а именно образованием, медицинским обеспечением, юридическими вопросами и технической поддержкой. Компетенции военной полиции Индии заключаются в надзоре за соблюдением солдатами правил и норм, регулирующих прохождение военной службы, содержание военнопленных, логистическое обеспечение передвижения боевых соединений, а также оказание расширенного содействия подразделениям гражданской полиции по востребованию.