Индия опротестовала расширение юрисдикции Пакистана на Гилгит-Балтистан

Нью-Дели, , 22:01 — REGNUM Заместитель верховного комиссара Пакистана был вызван в министерство иностранных дел Индии 18 января 2019 года, где ему был заявлен решительный протест в связи с решением расширить юрисдикцию Пакистана на район Гилгит-Балтистан в Кашмире (территории, являющейся предметом спора Пакистана, Индии и Китая). Решение было вынесено верховным судом Пакистана, который направил обращение правительству страны ввести в действие новое законодательство в Гилгит-Балтистане для обеспечения соблюдения основополагающих прав и свобод человека.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министерство иностранных дел Индии заявило, что весь штат Джамму и Кашмир (Сринагар/Джамму), включая район Гилгит-Балтистан «был, есть и будет неотъемлемой частью Индии». Таким образом, расширение юрисдикции Пакистана на данную территорию было обозначено как «вмешательство во внутренние дела Индии».

Заявление министерства иностранных дел Индии также содержало требование освобождения Пакистаном всех незаконно оккупированных территорий.