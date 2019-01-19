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Товарооборот между США и Турцией вырос до $19 млрд — СМИ

Политика

«Рост товарооборота между Турцией и США сохранил положительную динамику»

Анкара, 19 января 2019, 16:11 — REGNUM  Товарооборот между США и Турцией в январе-ноябре 2018 года вырос до $19 млрд, что на 1,4% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает в субботу, 19 января, Anadolu Ajansi.

«Рост товарооборота между Турцией и США сохранил положительную динамику, несмотря на кризис в отношениях двух стран», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января 2019 г. глава Белого дома США Дональд Трамп пригрозил «серьезными экономическими последствиями» Анкаре, если турецкая сторона будет атаковать отряды сирийских курдов в Сирии.

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Турция и США
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