Индия в 2019 году примет конференцию ООН по борьбе с опустыниванием

Нью-Дели, , 19:47 — REGNUM Официальный представитель министерства Индии по вопросам окружающей среды, лесоводства и изменения климата Гаурав Кхаре 18 января 2019 года сообщил журналистам, что в октябре 2019 года в Индии пройдет четырнадцатая сессия конференции ООН по борьбе с опустыниванием, основным предметом обсуждения которой является деградация мировых земельных ресурсов. Он также отметил, что проведение конференции станет моментом «увеличения престижа страны».

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Гаурав Кхаре заявил, что тема конференции отвечает целям устойчивого развития и совпадает с видением премьер-министра Индии Нарендры Моди в области достижения удвоения доходов фермерских хозяйств к 2022 году. Также он сообщил, что правительство намерено нейтрализовать угрозу деградации земельных ресурсов в Индии к 2030 году.

Помимо вопросов, связанных с деградацией земельных ресурсов, цели устойчивого развития рассматривают такие проблемы как изменение климата, бедность, продовольственная безопасность, проблему воды и санитарных условий.

Конференция ООН по борьбе с опустыниванием была учреждена на основе одноименной конвенции, заключенной в 1994 году.