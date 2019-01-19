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Президент Шри-Ланки: Родриго Дутерте – пример борьбы против наркотиков

Политика

В ходе своего официального визита на Филиппины президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена назвал борьбу Родриго Дутерте с распространением наркотиков примером для всего остального мира

Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 января 2019, 20:01 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена на приеме в рамках своего официального пятидневного визита на Филиппины назвал «крестовый поход» Родриго Дутерте против распространения наркотиков примером для всего мира. В 2018 году правительство Шри-Ланки активно призывало повторить достижение филиппинского президента.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», Матхрипала Сирисена также отметил, что подобные успехи в борьбе с преступностью являются личным примером и для него самого.

Несмотря на позитивную реакцию сторонников Родриго Дутерте на кампанию по борьбе с наркотиками, она вызвала осуждение мирового сообщества в виду резко возросшего уровня смертности в стране. Согласно официальным данным полиции Филиппин, количество погибших в ходе операций по борьбе с наркоторговлей составляет около 5 тысяч человек. Тем не менее правозащитные организации утверждают, что указанные в отчетах цифры значительно занижены.

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Зарубежная хроника
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