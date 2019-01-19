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В докладе Пентагона Индия названа «основным партнером» в развитии ПВО в ИТР

Политика

Пентагон сообщил о необходимости заключения с Индией соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны для углубления двустороннего стратегического взаимодействия в регионе

Нью-Дели, 19 января 2019, 19:28 — REGNUM  Пентагон в своем докладе «Обзор противоракетной обороны» сообщил, что для укрепления двустороннего стратегического сотрудничества в индо-тихоокеанском регионе (ИТР) США необходимо заключение соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны с Индией. В докладе Индия обозначена как «основной партнер США в оборонной сфере и ключевой элемент американской стратегии в ИТР».

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в докладе проекты России и Китая в области развития противоракетной обороны обозначены как «основные угрозы», в виду чего покупка Индией комплексов С-400 обозначена как «негативный сигнал».

Кроме того, доклад Пентагона обозначил необходимость дальнейшего поддержания союзнических отношений с Японией, Южной Кореей и Австралией для успешной реализации американской стратегии в ИТР.

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Зарубежная хроника
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