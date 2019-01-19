Индия передислоцировала войска в ответ на усиление военной активности Китая

Нью-Дели, , 16:29 — REGNUM В виду усиления военной активности Китая на восточной границе страны и в целях обеспечения национальной безопасности, министерство обороны Индии приняло решение передислоцировать отряды и стратегическое командование индо-тибетской пограничной полиции из Чандигарха — столицы штатов Панджаб и Харьяана, — на 960 километров к границе округа Лех в штате Джамму и Кашмир (Сринагар/Джамму), ближе к территории Китая. Стратегическое командование индо-тибетской пограничной полиции возглавляет Сурджит Сингх Десвал, состоящий на службе в ранге генерального директора (генерал-майор армии).

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», генеральному директору было приказано завершить передислокацию формирований к концу марта 2019 года и быть готовым к проведению боевых операций на новой позиции, начиная с 1 апреля 2019 года.

На сегодняшний день в составе индо-тибетской пограничной полиции находятся шесть батальонов. После передислокации в новое расположение запланировано расширение личного состава.