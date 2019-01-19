Правительство Японии изменило бюджет из-за статистических махинаций

Токио, , 16:07 — REGNUM 18 января правительство Японии пересмотрело параметры бюджета на 2019 год в связи со сбоями в данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. Как сообщают в правительстве, «сбои» происходили сознательно в течение нескольких лет и их результатом стала неуплата страховок, компенсаций и пособий по безработице 21,5 миллионам человек. Общая сумма задолженности гражданам составила около 7,3 миллиардов долларов.

По информации японской новостной газеты «Токио Симбун», генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что «было проведено правительственное расследование, после которого было решено изменить бюджетный план». «Лучше так, чем пытаться скрыть ситуацию», — заявил министр финансов Японии Таро Асо.