Колумбийцы требуют от президента Дуке возобновить переговоры с повстанцами

Богота, , 16:34 — REGNUM В связи с взрывом 17 января у кадетской школы им. Генерала Сантандера в Боготе, в результате которого погиб 21 человек и было ранено еще 68 человек, сотни жителей Колумбии обратились к президенту страны Ивану Дуке с требованием возобновить переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО). Сделали это колумбийцы через социальную сеть «Твиттер», запустив специальный хэштег: #AdelantePorLaPaz («Вперёд за мир»). Тем самым они продемонстрировали, что хотят завершения вооружённого социального конфликта в стране.

Как сообщило венесуэльское агентство «Telesur», жители Колумбии осудили отказ Дуке вести диалог с АНО и развёртывание правительством масштабных военных действий в ответ на акции повстанцев.

К требованию возобновить переговоры с радикалами присоединилось и колумбийское информационное агентство «Prensa Rural», заявившее, что возврат к войне в Колумбии недопустим. «Главное — это выбраться из порочного круга террора», — написали представители агентства на официальной странице в «Твиттере».

В ходе пресс-конференции, созванной по поводу теракта, министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро возложил ответственность за случившееся в столичной кадетской школе на АНО и заверил, что виновные будут найдены.

Верховный комиссар Колумбии по вопросам мира Мигель Себальос, в свою очередь, официально исключил возможность диалога правительства с «Армией национального освобождения».

Со стороны АНО никаких заявлений по поводу своей предполагаемой причастности к теракту не последовало.