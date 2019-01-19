Куба осудила планы США по ужесточению экономической блокады страны

Гавана, , 16:13 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес «решительно и категорично» осудил решение США ужесточить экономическую блокаду Острова свободы. Незамедлительная реакция со стороны Кубы последовала в связи с тем, что действие Главы III американского закона Хелмса-Бёртона, являющегося одним из основных документов, содержащих меры антикубинского эмбарго, было приостановлено лишь на 45 дней.

Как сообщило кубинское агентство «Prensa Lanina», на своей официальной странице в «Твиттере» Родригес назвал упомянутую меру «грубым нападением на международное право», поскольку этот закон используется американскими властями, чтобы препятствовать притоку инвестиций на Кубу.

Глава III «Закона о кубинской свободе и демократической солидарности», более известного как Закон Хелмса-Бёртона, предусматривает защиту прав собственности американских граждан на Кубе, поэтому лица, чья собственность была экспроприирована после победы Кубинской революции в 1959 году, могут подать в суд на лицо, использующее объекты этой собственности при экономических трансакциях.

Закон Хелмса-Бёртона был принят Конгрессом США в 1996 году. В соответствии с ним, судам, перевозящим продукцию с Кубы или на Кубу, запрещено заходить в порты США. Запрещён доступ на американский рынок товаров кубинского происхождения, товаров, транспортировка которых осуществлялась через территорию Острова, и товаров, произведённых из кубинских материалов. В законе Хелмса-Бёртона впервые в истории блокады было установлено, что отменить экономическое эмбарго вправе только Сенат. До этого все меры эмбарго применялись в форме указов президента, которые президент мог в любое время отменить.