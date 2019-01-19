Филарет велел называть себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины»

Киев, , 15:49 — REGNUM Глава бывшего «Киевского патриархата» раскольник Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». Об этом сегодня, 19 января, сообщил дьякон Андрей Кураев, опубликовав у себя в блоге фотографию соответствующего распоряжения.

Напомним, что Филарет — Денисенко в свое время добивался титула патриарха Московского и всея Руси, но им в итоге стал Алексий II (Ридигер). Тогда Филарет ушел в раскол и создал на Украине раскольничью «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». Долгое время он именовал себя патриархом Киевским, а потом того, как раскольники на Украине объединились в «Православную церковь Украины» и получили признание Константинопольского патриархата, формально Филарет оказался не удел, но на самом деле он провел во главу ПЦУ своего ставленника — Епифания (Думенко) и фактически контролирует единую раскольничью структуру на Украине. Филарет продолжил именовать себя патриархом даже после выдачи томоса об автокефалии ПЦУ на правах митрополии константинопольского патриархата. Он даже заявлял, что если Украине удалось добиться митрополии, хотя бы даже по версии Фанара, то теперь нужно выжать из Фанара и патриархат.

И вот Филарет выпускает распоряжение, в котором требует поминовать его во время службы как «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси-Украины», а главу ПЦУ — «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины».

По мнению Кураева, это распоряжение лишний раз показывает, что Филарет — Денисенко преследует только одну цель — личную власть и амбиции.

«И это очень ясно показывает: сей Герой Украины воевал не за Украину, а за свои амбиции и власть», — написал он.