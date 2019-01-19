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Куба ответила Колумбии на требование об аресте повстанцев

Политика

Глава МИД Кубы заявил, что кубинская сторона будет строго соблюдать условия переговоров

Гавана, 19 января 2019, 10:27 — REGNUM  Правительство Кубы продолжит действовать в строгом соответствии с ранее подписанными протоколами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в социальной сети Twitter.

На Кубе проходят официальные переговоры между представителями правительства Колумбии и колумбийской повстанческой группировкой Армия национального освобождения (ELN).

17 января в результате теракта у здания полицейской академии в столице Колумбии погибло 20 полицейских. Власти Колумбии обвинили в теракте ELN и сняли приостановку ордеров на задержание четырёх представителей организации, находящихся на переговорах на Кубе.

Глава кубинского МИД выразил соболезнования Колумбии и заявил, что кубинская сторона продолжит соблюдать условия мирных переговоров, подписанные колумбийским правительством и ELN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января колумбийское правительство заявило, что некоторые из лидеров ELN могут скрываться в Венесуэле. Колумбия потребовала от венесуэльского правительства проведения соответствующей проверки.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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