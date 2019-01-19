В Крыму не против приезда экспертов из ЕС в зону Керченского пролива

Симферополь, , 10:04 — REGNUM Власти Крыма не против приезда специалистов из Германии и Франции в зону Керченского пролива для оценки судоходства по нему. Об этом в интервью РИА Новости, опубликовано сегодня, 19 января, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам политика, приезд германских и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе лишний раз подтвердит строгие соблюдения Российской Федерацией всех международных норм судоходства.

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное», — сказал Гемпель.

Он также отметил, что эксперты с Украины также вполне могли бы посетить зону Керченского пролива, однако у российской стороны нет уверенности в том, что эти эксперты будут объективными и непредвзятыми. При этом Гемпель подчеркнул, что российская сторона уже не раз убеждалась в том, что украинские власти совершенно не настроены на конструктивный процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция хотят превратить свое предложение об экспертной оценке судоходства в Керченском проливе в некий политический процесс с участием Украины.

Глава МИД РФ подчеркнул, что если Берлин и Париж хотят затащить в свою инициативу Киев, то судьба всего начинания повторит судьбу «Нормандского формата», который фактически разрушен украинской стороной.