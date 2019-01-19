Новую информацию об инциденте с кораблём Южной Кореи опубликует Япония

Токио, , 10:04 — REGNUM Новые доказательства захвата радаром южнокорейского военного корабля управления оружейными системами пролетавшего в его районе патрульного самолета ВМС Японии намерено опубликовать японское военное ведомство. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая, находящийся сейчас на Гавайских островах, передаёт телеканал NHK.

По словам Такэси Ивая, новая информация будет предъявлена, чтобы у общественности Японии и у международного сообщества более не оставалось неправильного представления о ситуации.

По данным телеканала NHK, речь идёт об обнародовании записи звукового предупреждения, который даёт понять экипажу самолёта о том, что воздушное судно взято на прицел чужим боевым радаром.

При этом Южная Корея отвергает предъявленные ей обвинения. По версии Южной Кореи, военный корабль, принадлежащий ВМС Южной Кореи, оказывал помощь терпящему бедствие рыболовецкомусудну из Северной Кореи. Самолёт ВМС Японии, который в это время пролетал на низкой высоте над военным судном, отслеживался ислючительно с помощью оптических средств слежения, без применения радарных установок.

Напомним, инцидент произошёл 20 декабря в Японском море, к северу от полуострова Ното, в центральной части японского острова Хонсю. В процессе разбора данного инцидента стороны неоднократно заявляли друг другу протесты и публиковали различные видеоматериалы в доказательство своей точки зрения на ситуацию. В частности, видеозапись, опубликованная Южной Кореей, была переведена на пять языков, включая русский.

Возникшая в результате между двумя странами напряжённость усугубляется ещё и решением суда южной Кореи, по которому крупная японская сталелитейная корпорация обязана выплатить компенсацию Южной Кореи за использование рабского труда южнокорейских граждан на предприятии во время Второй мировой войны.

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