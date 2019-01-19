Медведев занялся оптимизацией выполнения однотипных задач в правительстве

Москва, , 09:49 — REGNUM Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам оптимизировать наконец выполнение однотипных задач в различных национальных и федеральных проектах. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба правительства России.

Так, Минстрою Медведев поручил провести анализ результатов всех национальных и федеральных проектов, которые связана с реконструкцией объектов капитального строительства. Речь идёт о том, чтобы проработать совместное использование возведенных зданий и сооружений для нужд различных проектов.

Министерству связей и массовых коммуникаций поручено провести анализ проектов, связанных с развитием ведомственных информационных ресурсов, созданием и закупкой товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Министерство должно проработать вопрос о целесообразности построения единой государственной цифровой среды с децентрализацией отдельных ее составляющих.

Двум министерствам — просвещения и науки поручено провести анализ результатов всех национальных и федеральных проектов, связанные с обучением и повышением квалификации. Ведомства должны дать оценку целесообразности создания новых учебных заведений для этих целей и сопоставить её с информацией о существующих возможностях системы образования.

Другим министерствам Медведев поручил тщательно проработать вопросы о целесообразности укрупнения государственных закупок для получения оптовых скидок, а также формирования реестра рефрентных цен на закупаемое оборудование.

Данные поручения должны быть выполнены до 1 марта 2019 года.