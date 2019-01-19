National Interest: Су-57 слишком дорог для России

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Истребители Су-57 являются нишевыми, экспериментальными и слишком дорогими самолётами, считает автор американского военно-политического издания The National Interest.

Дэвид Акс прокомментировал недавние сообщения о модернизации системы радиолокационной защиты российских истребителей пятого поколения Су-57. Он отметил, что технологии, повышающие скрытность Су-57, не являются новыми. Подобные системы были установлены уже на американских истребителях четвёртого поколения F-16, выпущенных в 1980-х годах. Автор добавил, что даже если российским конструкторам удалось добиться существенного улучшения радиолокационной защиты Су-57, то вряд ли это сильно повлияет на военную мощь России.

Дэвид Акс заявил, что к настоящему времени ВВС России приобрели только 10 истребителей Су-57. Он добавил, что в 2018 году было заказано ещё 12 самолётов, но эти Су-57 могут стать единственной партией, которую в ближайшее время получит ВВС РФ. При этом Пентагон закупает до сотни истребителей-невидимок в год.

Дело в том, что военные расходы США многократно превосходят российский оборонный бюджет. Акс отметил, что американские военные потратили $60 млрд только на закупку 180 истребителей F-22, что равняется всему годовому оборонному бюджету России.

«Возможно, новое покрытие из оксида индия и олова делает Су-57 более незаметным. Это едва ли имеет значение, если в России будет действовать только одна эскадрилья самолетов», — подытожил автор National Interest.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2018 года СМИ сообщили, что истребители Су-57 будет оснащаться гиперзвуковым оружием, не уступающим по боевым характеристикам ракетному комплексу «Кинжал».