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Мадуро рассказал, что «уже был в будущем и вернулся»

Политика

«Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что все идет хорошо», — заявил президент Венесуэлы

Мадуро рассказал, что «уже был в будущем и вернулся»
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 19 января 2019, 09:05 — REGNUM  О том, что он побывал в будущем Венесуэлы и увидел, что «в нем все будет хорошо», рассказал 19 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем выступлении на государственном телевидении страны.

По словам Мадуро, он уверен, что «с Венесуэлой будет все хорошо, и государство со временем станет более мудрым и сильным».

«Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что все идет хорошо», — заявил президент Венесуэлы и добавил, что, по его мнению, «союз граждан и военных страны станет гарантией будущих мира и счастья народа Венесуэлы».

Отметим, 10 января 2019 года Николас Мадуро заступил на второй свой шестилетний срок в качестве президента Венесуэлы, после одержанной им в мае 2018 года досрочной победы на местных президентских выборах.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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