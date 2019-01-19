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Япония хочет теснее сотрудничать с США и Южной Кореей по вопросу КНДР

Политика

Также Япония хочет конкретных результатов в деле денуклеаризации Корейского полуострова

Токио, 19 января 2019, 08:40 — REGNUM  Правительство Японии хочет более тесно сотрудничать с властями США и Южной Кореи по определению политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 19 января, заявил директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги в телефонном разговоре со специальным представителем США по КНДР Стивеном Бигэном, сообщает агентство Kyodo.

По словам Канасуги, который с японской стороны курирует контакты с Пхеньяном, власти Японии намерены тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом при определении политики в отношении Северной Кореи.

Бигэн в свою очередь подробно проинформировать Канасуги о содержании диалога между США и КНДР.

Ранее министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Токио хочет видеть реальный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова и в этой связи надеется на готовящуюся вторую встречу лидеров США и Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь белого дома США Сара Сандерс заявила, что вторая встреча американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном состоится ближе к концу февраля.

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США и КНДР
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