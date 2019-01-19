Япония хочет теснее сотрудничать с США и Южной Кореей по вопросу КНДР

Токио, , 08:40 — REGNUM Правительство Японии хочет более тесно сотрудничать с властями США и Южной Кореи по определению политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 19 января, заявил директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги в телефонном разговоре со специальным представителем США по КНДР Стивеном Бигэном, сообщает агентство Kyodo.

По словам Канасуги, который с японской стороны курирует контакты с Пхеньяном, власти Японии намерены тесно сотрудничать с Вашингтоном и Сеулом при определении политики в отношении Северной Кореи.

Бигэн в свою очередь подробно проинформировать Канасуги о содержании диалога между США и КНДР.

Ранее министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Токио хочет видеть реальный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова и в этой связи надеется на готовящуюся вторую встречу лидеров США и Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь белого дома США Сара Сандерс заявила, что вторая встреча американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном состоится ближе к концу февраля.