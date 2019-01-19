Зеленский рассказал о декабрьской встрече с Порошенко

Киев, , 08:38 — REGNUM О своей встрече в декабре прошлого года с президентом Украины Петром Порошенко рассказал украинский популярный комик и шоумен Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины на выборах 2019 года. Об этом Зеленский рассказал 19 января в своем интервью изданию «Украинская правда».

Как рассказал украинский комик, действующий глава государства пригласил его на встречу в декабре 2018 года для того, чтобы узнать планы Владимира Зеленского по его участию в президентских выборах на Украине.

По словам шоумена, он ответил на это Петру Порошенко, что ещё думает над такой возможностью. При этом, как рассказал Зеленский, действующий президент Украины посетовал ему на то, что для комика это всё шутка, в то время как «в стране сложилась серьезная ситуация», которую Петр Порошенко «старается разрешить».

Отметим, Владимир Зеленский объявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины 1 января 2019 года, и на данный момент он является вторым по популярности кандидатом после кандидата от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.