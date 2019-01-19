CNN: Трамп постарается договориться с демократами без введения ЧП

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует справиться с бюджетным кризисом, приведшим к приостановке работы правительства, без объявления чрезвычайного положения. Об этом сообщает CNN.

Источник в администрации американского президента сообщил изданию, что Трамп сделает новое предложение по урегулированию бюджетного кризиса 19 января. Ожидается, что президент США не откажется от планов по строительству стены на границе с Мексикой, но предложит членам Демократической партии другие уступки.

Также источник добавил, что в администрации президента обсуждается идея введения чрезвычайного положения. Это решение может быть принято, если очередные переговоры не приведут к разрешению кризиса.

Отметим, 19 января пошёл 29 день приостановки работы правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года федеральное правительство США частично приостановило работу. Сбой в работе правительства вызван тем, что президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет на 2019 год. В частности, представители Демократической партии в конгрессе выступают против финансирования строительства стены на границе с Мексикой.