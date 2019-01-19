Трамп подверг сомнению статью о намеренной лжи адвоката Конгрессу

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности информации, представленной в статье интернет-издания BuzzFeed, о том, что он заставил своего бывшего юриста Майкла Коэна намеренно лгать конгрессу США о сроках завершения строительства небоскреба в Москве. Соответственное сообщение 19 января Трамп разместил в своем Twitter.

«Помните, это же именно BuzzFeed опубликовал то полностью дискредитировавшее себя «досье», за которое заплатила бесчестная Хиллари Клинтон и демократы (в качестве оппозиционного расследования) и на котором построено все российское расследование (о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году — прим ред.)!», — написал Дональд Трамп и добавил, что, по его мнению, этот день стал очень грустным для американской журналистики, но при этом великим для США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 января, офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал сведения интернет-портала BuzzFeed, сообщившего, что президент США Дональд Трамп якобы приказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну давать ложные показания в конгрессе США, недостоверными.