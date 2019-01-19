Выход из договора ДРСМД может оказаться пагубным для США — СМИ

Москва, , 08:08 — REGNUM Большую ошибку совершают США, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет The Foreign Policy.

По мнению автора статьи Роуэна Олпорта, выход из договора очень невыгоден США, а Россия, напротив, может получить от этого шага большую выгоду. Разрыв соглашению позволит России открыто развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными, неядерными, боеголовками. Плюс к этому, России вообще не требуется в данный момент наращивать свой ядерный потенциал.

На момент подписания договора о ДРСМД запрет на ракеты с неядерными боеголовками считался сторонами второстепенным, так как смертоносный потенциал подобного оружия не был известен, а только предполагался специалистами. Но на данный момент высокоточное оружие доказало свою эффективность в военных конфликтах в Ливии, Афганистане, бывшей Югославии. Поэтому Россия стала восстанавливать данный вид оружия, переложив на него часть функций, выполнявшихся ранее ядерным оружием.

Также Роуэн Олпорт отмечает, что в договоре о ДРСМД имелась лазейка для США, позволяющая размещение крылатых ракет, попадающих под действие договора, на подводных лодках, военных кораблях и самолётах. Россия же, для противостояния США, могла ответить одним способом — разработкой неядерных ракет наземного базирования. Выход из договора Вашингтона упростит воплощение в жизнь технологий разработки подобного оружия.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году. По договору обе страны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000−5500 километров) и малой (500−1000 километров) дальности и уничтожить имеющиеся.

В последние годы РФ и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Москва неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

Госсекретарь Майк Помпео 4 декабря 2018 г. заявил, что у РФ есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД, и если этого не произойдет, США приостановят обязательства по договору: это может произойти 2 февраля.