Беглов предупредил об угрозе обрушений из-за неубранного с крыш снега

Санкт-Петербург, , 08:04 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал совещание по вопросам уборки снега и наледи с владельцами и руководством больших торговых центров, крупных спортивных и промышленных зданий. Это связано с тем, что несвоевременная ликвидация последствий снегопадов на таких объектах создаёт угрозу серьезных ЧП.

«На этих объектах надо оперативно убрать снег с крыш. Снега много, он тяжелый, мокрый, и это создает опасность обрушений. В городе такие случаи уже были раньше, и мы не должны допустить их повторения», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, восемь лет назад, 25 января 2011 года после обильных снегопадов в Санкт-Петербурге обрушилось около 500 кв. метров кровли гипермаркета «ОКей» в Выборгском районе, 13 человек пострадали, один погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Санкт-Петербурга: К трагедии в гипермаркете привела безответственность владельцев

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вплоть до 09:00 20 января введен режим повышенной готовности всех сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС).

В ночь на субботу, 19 января, Александр Беглов проверил работу коммунальных служб по уборке города от снега в Приморском и Выборгском районах. Дорожники рассказали, что основные проблемы связаны с хаотичной парковкой автотранспорта. Врио губернатора призвал горожан не создавать помех технике и соблюдать правила парковки.

Читайте также: Беглов ввёл особый режим в Петербурге из-за снегопада

После ночной инспекции глава города провел в Смольном совещание с главами районных администраций. По словам Беглова, продолжают поступать жалобы от жителей по поводу несвоевременной уборки снега и наледи, а наиболее сложная обстановка сложилась в Калининском, Выборгском и ряде других районов.

«Я вижу, что уборочной техники и людей не хватает, но сейчас не время разбираться. Необходимо обеспечить горожанам нормальные условия, использовав те ресурсы, которыми мы располагаем <…> Эта зима показала и выявила многие недостатки прошлых лет. Это хороший урок на будущее. Я считаю, что у нас есть все необходимые силы, чтобы справиться с последствиями снегопада», — сказал Александр Беглов.

Он уточнил, что в городе необходимо в короткий срок убрать 60 млн квадратных метров дорог и тротуаров, из них более 5 млн кв. метров тротуаров можно убрать только вручную.

Глава города отметил, что «больше всего недовольны уборкой снега в спальных районах города» и поручил главам районов усилить работу с управляющими компаниями, ЖСК и ТСЖ. Также им поручено обеспечить уборку от снега и наледи крыш и территорий, прилегающих к объектам культуры, образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, магазинам, театрам, музеям независимо от их форм собственности.

Что же касается уборки крыш, то с ними самая сложная ситуация в центральных районах города, где много старых зданий. «Районные власти, особенно в центре города, где наибольшее число проблемных крыш, должны проверить каждый адрес. Обратите внимание владельцев торговых центров. Они должны проверить свои крыши, на которых за сутки также накопилось большое количество снега», — потребовал врио губернатора.

По данным Смольного, в настоящее время в Петербурге — 13,5 тысяч многоквартирных домов, занимающих площадь в 12,5 млн кв. метров. Из них 4200 домов — с потенциально-опасными кровлями. Уборкой кровель от снега и льда заняты 1500 рабочих.

На уборке улиц и дорог города от снега сейчас работает 1162 единицы техники и 1163 дворника, которые чистят остановки и тротуары. Во дворах — 700 единиц техники и 7900 дворников. Объем вывезенного снега в 4 раза превышает прошлогодние показатели за тот же срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Высота выпавшего снега в Петербурге превысила один метр