В Чувашии политики также решили добиваться списания долгов граждан за газ

Чебоксары, , 07:35 — REGNUM После беспрецедентного решения Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ в размере 9 млрд рублей, в Чувашии местные политики также решили добиваться списания долгов жителей республики за газ. Об этом накануне, 18 января, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» член государственного совета Чувашии Константин Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грозном Заводвской районный суд удовлетворил иск прокуратуры, которая попросила списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей, так как они якобы являются «безнадежными к взысканию» и провоцируют социальную напряженность.

Ни местные, ни федеральные власти пока никак не отреагировали на это решение суда. Ответчик по иску прокуратуры — местное отделение «Газпрома», заявило, что намерено обжаловать решение суда.

После этого, в Смоленской области депутат областной думы от КПРФ Андрей Шапошников предложил региональной прокуратуре также подать соответствующий иск о списании долгов населения за газ. Шапошников заявил, что собирается на деле проверить закрепленный в конституции принцип равенства российских регионов.

И вот теперь аналогичные действия предпринимаются в Чувашии.

По словам Степанова, ситуация в Чувашии аналогична ситуации в Чечне. Долги населения в 3 млрд рублей за газ совершенно безнадежны к взысканию и также провоцируют социальную напряженность.