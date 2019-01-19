Лукашенко отверг обвинения в заправке украинских танков

Минск, , 07:38 — REGNUM Дизельное топливо, использующееся для заправки украинских танков, поставляется из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января на встрече с белорусскими дипломатами. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

18 января Лукашенко провёл встречу с белорусскими дипломатами, которые в разное время возглавляли министерство иностранных дел. Во время обсуждения военно-политического конфликта на Украине Лукашенко отметил, что Белоруссию стали обвинять в поставке дизельного топлива для украинских танков. Он заявил, что поручил разобраться с этим вопросом.

«Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину», — сообщил президент Белоруссии.

Он добавил, что объемы поставок белорусского топлива на Украину снижаются.

«Нас просто выталкивают с украинского рынка… Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко не исключил увеличения численности пограничников на границе с Украиной и поручил усилить охрану южных рубежей.