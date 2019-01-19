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В США конгрессменам придется просить разрешение на пользование самолетом

Политика

Конгрессмены смогут летать свободно, когда согласятся на финансирование стены

В США конгрессменам придется просить разрешение на пользование самолетом
ThePixelman
Самолет

Вашингтон, 19 января 2019, 05:51 — REGNUM  Полеты правительственными самолетами американские конгрессмены смогут осуществлять только после письменного разрешения администрации Белого дома в связи с правительственным кризисом, сообщил и.о. директора административно-бюджетного управления американской администрации Рассел Воут.

Чиновник выпустил меморандум, в котором отмечается, что «шатдаун» не позволяет распоряжаться самолетами в прежнем формате. Эта проблема будет снята одновременно с решением по финансированию стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Напомним, в США на фоне «шатдауна» идет «обмен любезностями» между сторонниками строительства стены (президентом Дональдом Трампом) и его противниками — демократами. Так, демократы предложили Трампу не выступать перед конгрессом, а Трамп сказал, что нечего разъезжать по заграницам, когда у людей нет денег.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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