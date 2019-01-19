Трюдо: Пропавшая в Буркина-Фасо канадская гражданка — жива

Оттава, , 05:31 — REGNUM Гражданка Канады Эдит Блэ, пропавшая в декабре 2018 года в Буркина-Фасо, еще жива, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции. Об этом сообщил телеканал TVA.

Он заявил, что, согласно имеющимся у него сведениям, Блэ еще жива. Трюдо добавил, что канадское правительство готово приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность канадских граждан во всем мире.

Ранее сообщалось, что гражданка Канады Эдит Блэ и ее итальянский друг Люка Тачетто пропали в Буркина-Фасо, где собирались работать над проектом по восстановлению лесов. Они должны были прибыть в Того до 25 декабря, однако пара не выходит на связь уже с 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Буркина-Фасо террористы напали на шахту канадской компании Progress Mineral, откуда похитили гражданина Канады Кирка Вудмана. Через некоторое время тело похищенного было обнаружено в 100 километрах от шахты. Он погиб от множества огнестрельных ранений.

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