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Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Политика

Жуков в настоящее время содержится в тюрьме Бруклина

Нью-Йорк, США, 19 января 2019, 05:14 — REGNUM  Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

Сообщается, что Жуков в настоящее время содержится в тюрьме американского Бруклина (штат Нью-Йорк). Сотрудники российского посольства намерены посетить его в ближайшее время. Также сообщается, что российское посольство готово оказать всю возможную помощь гражданину России.

Напомним, Жуков был задержан по требованиям властей Болгарии в ноябре 2018 года. Ему предъявили заочное обвинение в преступном сговоре с целью кибермошенничества. Ущерб от его действий оценивается в десятки миллионов долларов США. Вместе с Жуковым были задержаны его предполагаемые сообщники, среди которых — граждане России и Казахстана.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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