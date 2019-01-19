Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

Сообщается, что Жуков в настоящее время содержится в тюрьме американского Бруклина (штат Нью-Йорк). Сотрудники российского посольства намерены посетить его в ближайшее время. Также сообщается, что российское посольство готово оказать всю возможную помощь гражданину России.

Напомним, Жуков был задержан по требованиям властей Болгарии в ноябре 2018 года. Ему предъявили заочное обвинение в преступном сговоре с целью кибермошенничества. Ущерб от его действий оценивается в десятки миллионов долларов США. Вместе с Жуковым были задержаны его предполагаемые сообщники, среди которых — граждане России и Казахстана.