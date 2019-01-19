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Власти Молдавии лишили гастарбайтеров в России права голоса на выборах

Политика

По крайней мере 97% молдавских граждан, официально находящихся в России, не смогут проголосовать на парламентских выборах 24 февраля

Кишинёв, 19 января 2019, 05:12 — REGNUM  Правительство Молдавии решило открыть 125 зарубежных избирательных участков на парламентских выборах 24 февраля. Как передает ИА REGNUM, из них лишь 11 — в России, где находятся более половины из молдавских граждан, пребывающих за рубежом.

В то же время в Италии откроют 29 участков, в Румынии и США — по 12. Кроме того, семь участков откроют во Франции, по пять — в Португалии и Испании, четыре — в Великобритании, по три — в Канаде, Турции и на Украине и т.д.

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии уже выразила возмущение решением правительства, указав, что на 11 участках смогут проголосовать не более 3% граждан, только их тех, кто официально находятся в России. «ПСРМ считает, что в России необходимо открыть 100 участков для голосования, пропорционально количеству молдавских граждан там находящихся, согласно официальным данным», — заявили в партии Игоря Додона.

Социалисты также призвали всех граждан, находящихся в России, вернуться в Молдавию, чтобы принять участие в голосовании 24 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Молдавии: гастарбайтеры в России — «второй сорт»?

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Выборы в Молдавии
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