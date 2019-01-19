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Пентагон «засёк» российские испытания новой системы ПРО

Политика

Американская разведка не назвала место испытания

Вашингтон, 19 января 2019, 04:38 — REGNUM  Об испытаниях новой российской системы «Нудоль» сообщила со ссылкой на данные американской разведки телекомпания CNBC.

По данным разведки, испытания проводились в конце 2018 года. Ракета системы «Нудоль» преодолела расстояние в три тысячи километров в течение 17 минут, поразив цель.

Напомним, по оценкам экспертов ИА REGNUM, противоракетный комплекс «Нудоль» в сочетании с противоракетами ПРС-1М (53Т6М) составит новую систему ПРО Москвы — А-235. По американским данным, 26 марта 2018 г. состоялся шестой испытательный пуск противоракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия создаёт новую систему противоракетной обороны Москвы

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Противоракетная оборона
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